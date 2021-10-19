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РУСАЛ выделит 6,6 млн рублей на поддержку волонтерских проектов в рамках конкурса «Помогать просто»

Главная Общество
Красноярск
12:36 19 Октября 2021
инвестиции, поддержка, проекты, конкурс, волонтеры
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РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, объявляет о начале приёма заявок на грантовый конкурс «Помогать просто». По его итогам компания направит 6,6 млн рублей на реализацию лучших волонтёрских инициатив в восьми регионах России.

К участию приглашаются государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы, некоммерческие организации и социальные предприниматели. На грантовую поддержку компании могут претендовать проекты, которые направлены на оказание добровольческой помощи детям в социальных учреждениях, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, будут поддержаны инициативы по решению проблем бездомных животных, а также благоустройству и восстановлению мест, имеющих культурное и историческое значение. Максимальная сумма гранта — 100 тысяч рублей.

«В рамках программы «Помогать просто» мы оказываем не только финансовую поддержку лучшим идеям, но и помогаем активистам расширить компетенции в области социального проектирования. Радует, что наш грантовый конкурс стал отправной точкой для развития многих социальных проектов, которые действуют по сей день и постепенно меняют к лучшему жизнь в городах присутствия компании. Мы всегда открыты новым начинаниям и направлениям волонтёрской деятельности. Так, опираясь на запрос местных сообществ, в этом году мы поддержим в рамках конкурса проекты, нацеленные на помощь бездомным животным», — отметил Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

Заявки на участие в грантовом конкурсе «Помогать просто» принимаются с 18 октября до 26 ноября 2021 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа https://grants.fcsp.ru. Победители конкурса будут объявлены не ранее 07 февраля 2022 года.

Организацию конкурса осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Он был создан в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для отбора и поддержки наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развития городской среды, вовлечения жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.

Дополнительную информацию можно получить на сайте https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/grant/.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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