В Красноярском крае количество подростков с ожирением увеличилось на 9,4 %

В Красноярском крае всё больше детей страдают от ожирения. Так, за последние пять лет количество детей с избыточным весом увеличилось на 5%, подростков на 9%.

В 2020 году диагноз «ожирение» фиксировался у подростков 15-17 лет в два раза чаще

Районы в края, где количество детей с лишним весом выше всего:Боготольский, Дзержинский, Ирбейский, Казачинский, Каратузский, Кежемский, Краснотуранский, Северо-Енисейский, Тасеевский, Тюхтетский, Эвенкийский

Города и населённые пункты: Бородино, Минусинск, Назарово, Сосновоборск, Шарыпово, районы — Ачинский, Боготольский, Ермаковский, Каратузский, Назаровский, Тюхтетский, Шушенский, Эвенкийский.

Стоит отметить, что ожирение наносит большой вред здоровью детей, а семьям необходимо соблюдать принципы правильного и рационального питания и научить этому своих детей.

Фото: © Александр Уткин / РИА Новости