20 октября
Красноярск
погода 0 °C
70.97
 
€ 82.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омской области с ноября введут QR-коды для посещения театров, музеев и концертных залов

Главная Общество
Красноярск
11:50 19 Октября 2021
омск, заболевание, общество, ограничения
версия для печати Ico_print

По требованию регионального управления Роспотребнадзора в Омской области вводят систему QR-кодов. С 8 ноября, вакцинированных будут пускать только в театры, музеи и концертные залы. Далее ограничения могут коснуться заведений общественного питания, торговых центров, спортивных объектов и даже общественного транспорта.

— Эта мера вынужденная. По требованию Роспотребнадзора на очереди — торговые центры, предприятия общепита, речь ведётся об общественном транспорте. Если люди не будут вакцинироваться и количество заболеваний будет расти, то мы вынуждены будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора и вводить систему QR-кодов, обеспечивать доступ в торговые центры, кафе только при наличии документов, подтверждающих вакцинирование. Этого бы нам не хотелось, поэтому призываю беречь своё здоровье, здоровье врачей и здоровье окружающих, — отметил губернатор Александр Бурков.

Также до 30 ноября продлён режим повышенной готовности. Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать людям старше 65 лет, не привитым от коронавируса и не перенёсшим инфекцию за последние полгода. Исключения: походы в магазин и случаи, когда нужно обратиться за неотложной медпомощью.

Работающие старше 65 лет, беременные и люди, состоящие на диспансерном учёте по определенным категориям, должны перейти на удалённый режим работы.

Фото: © Илья Тимин / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочей первую неделю ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочей первую неделю ноября

19 Октября 2021 г.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту идею
Новости Красноярска: В Красноярске бродячие собаки напали на 8-летнюю девочку

В Красноярске бродячие собаки напали на 8-летнюю девочку

19 Октября 2021 г.
Школьница находится в больнице в тяжелом состоянии
Новости Красноярска: На домах Исторического квартала появились информационные таблички с QR-кодами

На домах Исторического квартала появились информационные таблички с QR-кодами

19 Октября 2021 г.
Это как индивидуальная экскурсия
Новости Красноярска: Красноярский аграрный университет получил четыре медали на российской агропромышленной выставке

Красноярский аграрный университет получил четыре медали на российской агропромышленной выставке

19 Октября 2021 г.
Красноярский аграрный университет в конкурсах Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021» в Москве получил две золотые, серебряную и бронзовую медали, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Золотой медалью удостоен совместный проект КрасГ...
Новости Красноярска: Ещё 23 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае

Ещё 23 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае

19 Октября 2021 г.
Под медицинским наблюдением находятся 34 669 жителей региона
Новости Красноярска: В «Большой степи» Красноярского края выросла популяция косуль

В «Большой степи» Красноярского края выросла популяция косуль

19 Октября 2021 г.
в 2012 году было найдено 400 следов животного, то в 2020 году — 2980
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

18 Октября 2021 г.
Вчера был зафиксирован рекорд с самого начала пандемии — 397 новых пациентов
Новости Красноярска: МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

16 Октября 2021 г.
Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд готовятся к возвращению на Землю
Новости Красноярска: Суд оштрафовал мебельную компанию «ХОММА» за применение опасных химических веществ

Суд оштрафовал мебельную компанию «ХОММА» за применение опасных химических веществ

15 Октября 2021 г.
Эти вещества могут вызвать онкологию и даже привести к мутации органов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru