В Омской области с ноября введут QR-коды для посещения театров, музеев и концертных залов

По требованию регионального управления Роспотребнадзора в Омской области вводят систему QR-кодов. С 8 ноября, вакцинированных будут пускать только в театры, музеи и концертные залы. Далее ограничения могут коснуться заведений общественного питания, торговых центров, спортивных объектов и даже общественного транспорта.

— Эта мера вынужденная. По требованию Роспотребнадзора на очереди — торговые центры, предприятия общепита, речь ведётся об общественном транспорте. Если люди не будут вакцинироваться и количество заболеваний будет расти, то мы вынуждены будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора и вводить систему QR-кодов, обеспечивать доступ в торговые центры, кафе только при наличии документов, подтверждающих вакцинирование. Этого бы нам не хотелось, поэтому призываю беречь своё здоровье, здоровье врачей и здоровье окружающих, — отметил губернатор Александр Бурков.

Также до 30 ноября продлён режим повышенной готовности. Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать людям старше 65 лет, не привитым от коронавируса и не перенёсшим инфекцию за последние полгода. Исключения: походы в магазин и случаи, когда нужно обратиться за неотложной медпомощью.

Работающие старше 65 лет, беременные и люди, состоящие на диспансерном учёте по определенным категориям, должны перейти на удалённый режим работы.

Фото: © Илья Тимин / РИА Новости