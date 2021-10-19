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Погрузка на железной дороге в Красноярском крае составила 32,8 млн тонн в январе – сентябре

Главная Общество
Красноярск
11:35 19 Октября 2021
железные дороги, перевозки, груз, итоги
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В январе – сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 32,8 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

За девять месяцев 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:

  • каменного угля – 19,9 млн тонн (+6,8% к уровню января–сентября 2020 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 3,8 млн тонн (-23,4%);
  • лесных грузов – 1,9 млн тонн (-1,3%);
  • руды цветной и серного сырья – 1,1 млн тонн (-9,4%);
  • зерна – 872,8 тыс. тонн (+16,9%);
  • цветных металлов – 682,2 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
  • строительных грузов – 633,8 тыс. тонн (-18,6%);
  • химикатов и соды – 318 тыс. тонн (+3,2%).
  • цемента – 568,1 тыс. тонн (+0,7%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом за январь–сентябрь 2021 года погрузка на КрасЖД составила 58,2 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 2,2%.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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