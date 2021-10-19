Погрузка на железной дороге в Красноярском крае составила 32,8 млн тонн в январе – сентябре

В январе – сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 32,8 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
За девять месяцев 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:
- каменного угля – 19,9 млн тонн (+6,8% к уровню января–сентября 2020 года);
- нефти и нефтепродуктов – 3,8 млн тонн (-23,4%);
- лесных грузов – 1,9 млн тонн (-1,3%);
- руды цветной и серного сырья – 1,1 млн тонн (-9,4%);
- зерна – 872,8 тыс. тонн (+16,9%);
- цветных металлов – 682,2 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
- строительных грузов – 633,8 тыс. тонн (-18,6%);
- химикатов и соды – 318 тыс. тонн (+3,2%).
- цемента – 568,1 тыс. тонн (+0,7%).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.
В целом за январь–сентябрь 2021 года погрузка на КрасЖД составила 58,2 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 2,2%.