Погрузка на железной дороге в Красноярском крае составила 32,8 млн тонн в январе – сентябре

В январе – сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 32,8 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

За девять месяцев 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:

каменного угля – 19,9 млн тонн (+6,8% к уровню января–сентября 2020 года);

нефти и нефтепродуктов – 3,8 млн тонн (-23,4%);

лесных грузов – 1,9 млн тонн (-1,3%);

руды цветной и серного сырья – 1,1 млн тонн (-9,4%);

зерна – 872,8 тыс. тонн (+16,9%);

цветных металлов – 682,2 тыс. тонн (на уровне прошлого года);

строительных грузов – 633,8 тыс. тонн (-18,6%);

химикатов и соды – 318 тыс. тонн (+3,2%).

цемента – 568,1 тыс. тонн (+0,7%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом за январь–сентябрь 2021 года погрузка на КрасЖД составила 58,2 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 2,2%.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД