В Новосибирске замминистра ЖКХ поймали на взятке

Следственные органы СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе) и 62-летнего учредителя юридического лица по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).

С сентября по декабрь 2020 года чиновник с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области. 11 января 2021 года с организацией заключили договор.

18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, получил от последнего взятку 2 млн 5 тыс рублей за общее покровительство по службе.

Фигуранты по делу задержаны по ст. 91 УПК РФ. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: nsk.sledcom.ru