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Жителя Кемерово оштрафовали на 350 тысяч за оправдание теракта

Главная Общество
Красноярск
12:00 19 Октября 2021
штраф, интернет
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Первый Восточный окружной военный суд Кемерова признал 46-летнего мужчину виновным в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

Нападения на мечети в городе Крайстчерч произошли 15 марта 2019 года. Погиб 51 человек, ещё более 40 были ранены. Нападения, признанные правительством страны терактами, совершил австралиец Брентон Таррант, транслировавший расстрел безоружных людей в интернете.

«Кемеровчанин в социальной сети «Вконтакте» оставил комментарий под сообщением "В Новой Зеландии австралиец устроил теракт…". В нём содержалось публичное оправдание терроризма, а именно оценка действий террориста, как верных», – говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно и штрафу в 350 тыс. рублей. Свою вину мужчина не признал, со следствием не сотрудничал. Кроме штрафа и условного срока суд также запретил ему в течение года размещать какие-либо материалы в интернете.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

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