В Красноярске во время рейда 26 автомобилистов-должников выплатили более миллиона рублей

Как сообщается на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, во время масштабного рейда судебные приставы с сотрудниками Госавтоинспекции остановили более полусотни автомобилей должников. 26 жителей Красноярского края рассчитались с долгами на месте, внеся сумму более миллиона рублей. У 25 человек машины арестовали.

Таких результатов добились и благодаря запуску специального комплекса, подключающемуся к дорожным камерам. Он способен в потоке транспорта распознать автомобили должников.

Большая часть должников имеют задолженность по налогам и кредитам. К примеру, владелец автомобиля Subaru Outback имел долг перед банком свыше миллиона рублей. Его автомобиль арестовали и передали взыскателю.

А автовладелец Hundai Tucson оказался неплательщиком алиментов — долг перед своими детьми более 430 тысяч рублей, владелец Renault Duster также задолжал перед детьми более 130 тысяч рублей. Транспортные средства арестованы.

Если в течение 10 дней неплательщики не погасят задолженность, их автомобили продадут в счёт оплаты долгов.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю