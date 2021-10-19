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В Красноярске во время рейда 26 автомобилистов-должников выплатили более миллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
11:20 19 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, долги, арест, автомобиль
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Как сообщается на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, во время масштабного рейда судебные приставы с сотрудниками Госавтоинспекции остановили более полусотни автомобилей должников. 26 жителей Красноярского края рассчитались с долгами на месте, внеся сумму более миллиона рублей. У 25 человек машины арестовали.

Таких результатов добились и благодаря запуску специального комплекса, подключающемуся к дорожным камерам. Он способен в потоке транспорта распознать автомобили должников.

Большая часть должников имеют задолженность по налогам и кредитам. К примеру, владелец автомобиля Subaru Outback имел долг перед банком свыше миллиона рублей. Его автомобиль арестовали и передали взыскателю.

А автовладелец Hundai Tucson оказался неплательщиком алиментов — долг перед своими детьми более 430 тысяч рублей, владелец Renault Duster также задолжал перед детьми более 130 тысяч рублей. Транспортные средства арестованы.

Если в течение 10 дней неплательщики не погасят задолженность, их автомобили продадут в счёт оплаты долгов.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

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