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«Подержали в руках «боевой арсенал»: росгвардейцы провели урок в красноярской школе

Главная Общество
Красноярск
16:14 16 Октября 2021
урок, школа, оружие, день, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники управления Росгвардии по Красноярскому краю провели в одной из школ Советского района Красноярска урок безопасности. На мероприятие они принесли оружие.

Урок был организован в преддверии Дня отца. Напомним, он был учрежден совсем недавно, отмечается в третье воскресенье октября. В уроке для первого класса приняли участие сотрудники отряда особого назначения.

«К огромной радости первоклашек, каждый из них не только поближе рассмотрел специальные средства, которыми пользуются сотрудники Росгвардии, но и подержали в руках «боевой арсенал» состоящий на вооружении в спецподразделении», - говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Кроме того, росгвардейцы научили ребят безопасному поведению на улице и дома.

Фото: © пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю

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