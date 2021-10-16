«Подержали в руках «боевой арсенал»: росгвардейцы провели урок в красноярской школе

Сотрудники управления Росгвардии по Красноярскому краю провели в одной из школ Советского района Красноярска урок безопасности. На мероприятие они принесли оружие.

Урок был организован в преддверии Дня отца. Напомним, он был учрежден совсем недавно, отмечается в третье воскресенье октября. В уроке для первого класса приняли участие сотрудники отряда особого назначения.

«К огромной радости первоклашек, каждый из них не только поближе рассмотрел специальные средства, которыми пользуются сотрудники Росгвардии, но и подержали в руках «боевой арсенал» состоящий на вооружении в спецподразделении», - говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Кроме того, росгвардейцы научили ребят безопасному поведению на улице и дома.

Фото: © пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю