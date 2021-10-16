Россия взбирается на пик пандемии

В России впервые с начала пандемии от COVID-19 скончалось более тысячи человек за сутки. Это следует из сообщения федерального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки скончалось 1 002 пациента. 24 из них – в Красноярском крае. По этому показателю край оказался на 16-м месте в стране. Столько же жертв коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в Алтайском крае, а также в Оренбургской, Нижегородской и Волгоградской областях.

Что касается новых случае заражения COVID-19 за сутки, то оно также оказалось рекордным - 33 208. В топ-3 регионов с наименьшим темпом распространения болезни оказался один сибирский регион – Республика Алтай.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае занято 86% коечного фонда, отведенного для больных коронавирусом.

Фото: © оперативный штаб Красноярского края