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Россия взбирается на пик пандемии

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Красноярск
15:56 16 Октября 2021
вирус, штаб, пациенты, статистика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В России впервые с начала пандемии от COVID-19 скончалось более тысячи человек за сутки. Это следует из сообщения федерального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки скончалось 1 002 пациента. 24 из них – в Красноярском крае. По этому показателю край оказался на 16-м месте в стране. Столько же жертв коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в Алтайском крае, а также в Оренбургской, Нижегородской и Волгоградской областях.

Что касается новых случае заражения COVID-19 за сутки, то оно также оказалось рекордным - 33 208. В топ-3 регионов с наименьшим темпом распространения болезни оказался один сибирский регион – Республика Алтай.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае занято 86% коечного фонда, отведенного для больных коронавирусом.

Фото: © оперативный штаб Красноярского края

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