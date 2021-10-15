В Красноярске вводят режим «чёрного неба»

В конце недели в Красноярске ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Из-за этого на три дня объявлен режим НМУ первой степени опасности.

В конце недели в Красноярске ввели режим чёрного неба. Это первый случай за осень. Как сообщили в Среднесибирском УГМС, действовать он будет с 19 часов 15 октября до 19 часов 18 октября.

В последний раз режим НМУ объявляли в августе. Причиной был дым от якутских пожаров. В этот раз рассеиванию вредных примесей будет мешать теплая и безветренная погода на выходных.