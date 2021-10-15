В Красноярске вводят режим «чёрного неба»

В конце недели в Красноярске ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Из-за этого на три дня объявлен режим НМУ первой степени опасности.
В конце недели в Красноярске ввели режим чёрного неба. Это первый случай за осень. Как сообщили в Среднесибирском УГМС, действовать он будет с 19 часов 15 октября до 19 часов 18 октября.
В последний раз режим НМУ объявляли в августе. Причиной был дым от якутских пожаров. В этот раз рассеиванию вредных примесей будет мешать теплая и безветренная погода на выходных.
«Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах. Необходимо учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию и при планировании мероприятий в период НМУ», — говорится в сообщении Роспотребнадзоре.