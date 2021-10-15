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«Норникель» и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве

Главная Общество
Красноярск
15:44 15 Октября 2021
красноярск, соглашение
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«Норникель» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев и ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров.

Соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию образовательных проектов и программ высшего образования, подготовку и повышение квалификации сотрудников «Норникеля», сотрудничество в области научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности, направленных на совершенствование и обновление образовательного и научного процессов.

Сотрудничество с компанией «Норникель» позволит лучше ориентироваться на рынке труда и выпускать более подготовленных специалистов. Надеюсь, что сотрудники компании будут участвовать в подготовке наших программ, давать рекомендации, это поможет нам получить чёткое представление о требованиях будущих работодателей к нашим выпускникам. Также планируем провести ряд совместных исследований, — отметил Михаил Эскиндаров.

Соглашение подразумевает насыщенную программу, которая направлена на развитие компетенций и повышение квалификации сотрудников «Норникеля». Постоянного профессионального и личностного развития требуют современные вызовы такие как, цифровая трансформация, переход на удалённые методы работы, ESG-повестка и др. Сотрудничество станет хорошим примером партнёрства высшей школы и большего бизнеса, — прокомментировал Сергей Малышев.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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