В Ленинском районе проверили соблюдение противовирусных мер

В рейде по проверки соблюдения мер по противодействию коронавирусной инфекции приняли участие сотрудники администрации района и полиции. Проверяющие проинспектировали торговые точки и пункты общественного питания в микрорайоне Черемушки, провели разъяснительные беседы, напоминали о необходимости правильного ношения защитной маски, соблюдения температурного режима персонала и графика уборки помещений, проверяли наличие средств индивидуальной защиты для посетителей и наличие разметки для соблюдения социальной дистанции.

Такие рейды будут проходить до полного снятия всех ограничений, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

— Сознательность людей возросла за время действия противовирусных ограничений. Можно сказать, все соблюдают масочный режим, в торговых точках принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции, — подчеркнул Андрей Бардаев, руководитель администрации Ленинского района.

Напомним, по информации оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом в 43 временных инфекционных госпиталях развёрнуто 4 163 койки. Запас лекарств — от 1 до 3 месяцев по разным позициям.

По словам края Михаила Родикова, замминистра здравоохранения Красноярского края, обстановка характеризуется ростом заболеваемости на 31 %.