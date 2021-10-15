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В Ленинском районе проверили соблюдение противовирусных мер

Главная Общество
Красноярск
15:25 15 Октября 2021
проверка, красноярск, общество, рейды
Фотография © admkrsk.ru
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В рейде по проверки соблюдения мер по противодействию коронавирусной инфекции приняли участие сотрудники администрации района и полиции. Проверяющие проинспектировали торговые точки и пункты общественного питания в микрорайоне Черемушки, провели разъяснительные беседы, напоминали о необходимости правильного ношения защитной маски, соблюдения температурного режима персонала и графика уборки помещений, проверяли наличие средств индивидуальной защиты для посетителей и наличие разметки для соблюдения социальной дистанции.

Такие рейды будут проходить до полного снятия всех ограничений, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

— Сознательность людей возросла за время действия противовирусных ограничений. Можно сказать, все соблюдают масочный режим, в торговых точках принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции, — подчеркнул Андрей Бардаев, руководитель администрации Ленинского района.

Напомним, по информации оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом в 43 временных инфекционных госпиталях развёрнуто 4 163 койки. Запас лекарств — от 1 до 3 месяцев по разным позициям.

По словам края Михаила Родикова, замминистра здравоохранения Красноярского края, обстановка характеризуется ростом заболеваемости на 31 %.

— Учитывая, что сейчас отмечается наложение пиков сезонной заболеваемости и COVID-19, прошу дополнительно оценить возможные узкие места, которые могут проявиться в эту волну. Никаких сбоев у нас возникать не должно, — поручил Юрий Лапшин, председатель краевого правительства.

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