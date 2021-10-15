Практически на миллиард вырастет финансирование переселения жителей Норильска и Дудинки

На заседании краевого правительства, которое проходило под председательством Юрия Лапшина, приняли важные решения в сферах социальной политики и жилищного обеспечения.

Финансирование краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» увеличено в этом году более чем на 1 млрд рублей:

на 830 млн рублей увеличены ассигнования на переселение граждан из Норильска и Дудинки за счёт поступлений от ГМК «Норильский никель»;

за счёт средств краевого бюджета направлены участникам долевого строительства для завершения строительства нескольких домов 265 млн рублей;

108,7 млн рублей выделены на проектно-сметную документацию для строительства жилья для детей-сирот.

Увеличены на 3,5 млрд рублей ассигнования по краевой госпрограмме «Развитие системы социальной поддержки граждан»:

на ежемесячные выплаты на детей (от 3 до 7 лет) предназначены 1,9 млрд рублей;

на поддержку при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан выделены 402 млн рублей;

работникам стационарных социальных учреждений в период распространения COVID-19 будут направлены 19,1 млн рублей.

Также на заседании одобрили прогноз социально-экономического развития Красноярского края и основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022-24 годы.

Фото: ru.wikipedia.org