В Богучанском районе сотрудники ГИБДД пресекли нарушение правил перевозки оружия

Сотрудники ГИБДД привлекли водителя к ответственности за нарушения правил транспортировки оружия и боеприпасов.

Автомобиль Toyota Hilux остановили для досмотра на первом километре автодороги Октябрьский-Кондратьево. В салоне инспекторы ДПС увидели гладкоствольное ружьё и патроны к нему. Всё находилось в открытом доступе, что является нарушением действующего законодательства.

Водитель имел при себе разрешение на оружие. Он пояснил, что правила перевозки ему известны, но так как ехать ему недалеко, решил ими пренебречь.

Инспекторы составили протокол по статье 20.12 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф от 1000 до 1500 рублей.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости