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Красноярца оштрафовали за разжигание вражды в интернете

Главная Общество
Красноярск
14:55 15 Октября 2021
красноярск, интернет, штраф
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Жителя Красноярска оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти расовому признаку в интернете, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Красноярец на своей странице социальной сети «ВКонтакте» разместил пост, призывающий к ненависти в сторону людей негроидной расы. Текст сообщения не уточняется.

Прокуратура возбудила в отношении мужчины административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Санкция этой статьи предусматривает следующие виды наказания для физических лиц: штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест на срок до 15 суток.

Запрещённая информация была удалена.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

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