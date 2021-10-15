Красноярца оштрафовали за разжигание вражды в интернете

Жителя Красноярска оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти расовому признаку в интернете, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Красноярец на своей странице социальной сети «ВКонтакте» разместил пост, призывающий к ненависти в сторону людей негроидной расы. Текст сообщения не уточняется.

Прокуратура возбудила в отношении мужчины административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Санкция этой статьи предусматривает следующие виды наказания для физических лиц: штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест на срок до 15 суток.

Запрещённая информация была удалена.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости