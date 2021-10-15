45 педагогов удостоены звания «Заслуженный педагог Красноярского края»

Этой высокой краевой награды удостоены педагоги и руководители школ и учреждений дошкольного образования, педагогические работники учреждений дополнительного, профессионального и высшего образования.

Награды вручал Алексей Подкорытов, заместитель председателя правительства Красноярского края.

— У нас в системе образования работает большое количество талантливых педагогов. Мы говорим спасибо достойным представителям этой благородной профессии, — отметил вице-премьер.

Почётное звание «Заслуженный педагог Красноярского края» учреждено в 1998 году. За этот период звание присвоено свыше тысячи работникам региональной системы образования.

Фото: krskstate.ru