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45 педагогов удостоены звания «Заслуженный педагог Красноярского края»

Главная Общество
Красноярск
14:20 15 Октября 2021
общество, в красноярском крае, учитель, награда
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Этой высокой краевой награды удостоены педагоги и руководители школ и учреждений дошкольного образования, педагогические работники учреждений дополнительного, профессионального и высшего образования.

Награды вручал Алексей Подкорытов, заместитель председателя правительства Красноярского края.

— У нас в системе образования работает большое количество талантливых педагогов. Мы говорим спасибо достойным представителям этой благородной профессии, — отметил вице-премьер.

Почётное звание «Заслуженный педагог Красноярского края» учреждено в 1998 году. За этот период звание присвоено свыше тысячи работникам региональной системы образования.

Фото: krskstate.ru

 

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