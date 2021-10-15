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В Красноярском крае отмечают День отца

Главная Общество
Красноярск
14:30 15 Октября 2021
красноярск, день, отца
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае начали отмечать День отца. Новый праздник утвердил президент России Владимир Путин. 

Не смотря на то, что праздник отмечается каждое третье воскресенье октября, его уже начали отмечать во многих центрах соцзащиты края. У многих детей появилась дополнительная возможность интересно и с пользой провести время со своими папами.

«В нашей стране уже был учрежден День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Чтобы подчеркнуть роль отца в воспитании детей, Министерство труда и социальной защиты России вышло к главе государства с инициативой логичного продолжения этой концепции», – отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Напомним, в Красноярском крае в течение многих лет действует общественная организация «Совет отцов», в который входят молодые и многодетные папы, которые проводят спортивные соревнования, акции и шефствуют в детских домах и центрах семьи.

«Мероприятия, которые проводятся в рамках Дня отца, перекликаются с задачами нацпроекта «Демография». Такие праздники помогут повысить уровень ответственности отцов, внимательному отношению детей к своим родителям, укрепить традиционные семейные ценности», – добавила Ирина Пастухова.

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