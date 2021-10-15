Молодых сотрудников краевого лесопожарного центра обучают на лётчиков-наблюдателей

Десантники-пожарные начали обучение на курсах лётчиков-наблюдателей. Подготовку проходят 32 сотрудника из 13 регионов.

В России лётчиков-наблюдателей не более 400 человек, это крайне мало. 46 лётчиков-наблюдателей работают в Красноярском крае.

За семь месяцев будущие специалисты научатся прыгать с парашютом, пройдут тренажёрную подготовку, лётную практику, изучат воздушную навигацию, радиосвязь и многое другое, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

После завершения обучения курсанты получат лётные свидетельства. Первый год они будут работать в паре с опытными коллегами. Стать специалистами 1 и 2 класса они смогут после того, как наработают производственный стаж и пройдут дополнительные курсы.

— Я работаю десантником-пожарным Ванаварского авиаотделения четыре года. Давно хотел выучиться на лётчика-наблюдателя. Уже попробовали себя на специальном тренажёре во время ознакомительного полёта. Уверен, что нас здесь всему научат, — поделился Роман Панин.

— От профессионализма и мастерства лётчиков-наблюдателей зависит оперативность тушения и безопасность лесных пожарных. Для этого нужно пройти специальное обучение. Подготовка сложная и дорогостоящая. В этом году на обучение направили четырёх сотрудников из Ванаварского, Северо-Енисейского и Ярцевского авиаотделений. За последние восемь лет — это первый набор курсантов из Красноярского края. В следующем году запланировали увеличить штат на 12 таких специалистов, — рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра.

Фото: пресс-служба краевого лесопожарного центра