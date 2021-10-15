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Красноярский театр кукол первым в России представит спектакль «Паровозик» по сказке Грэма Грина

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Красноярск
13:27 15 Октября 2021
красноярск, театр, премьера
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Красноярский театр кукол первым в России покажет спектакль «Паровозик» по сказке английского писателя Грэма Грина. 

Над премьерой работают лауреаты Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска» режиссер Анна Иванова-Брашинская и театральный художник Эмиль Капелюш.

Спектакль адресован зрителям от шести лет, но будет интересен и взрослым, ведь размышления о смысле жизни, поиске своего пути – важны для любого возраста. Все размышления будут идти от лица героев сказки – детских машинок, мечтающих увидеть мир.

Премьерные показы спектакля «Паровозик» состоятся 4, 5 и 6 ноября в 11:00, 13:00 и 15:00. Билеты можно купить на сайте.

Фото: instagram.com/teatrkukol24

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