На левобережье Красноярска активно меняют мусорные контейнеры. С начал года 500 старых баков заменили на новые. Процессом занимается региональный оператор «Красноярская рециклинговая компания», которая обязана тратить на это 1 % от необходимой валовой выручки в год.

«Это обязательства компании по установке и замене контейнерного оборудования, плановая работа, а не разовые акции. Выделяем баки безвозмездно там, где они полностью вышли из строя, либо по просьбам ответственных УК и ТСЖ, заботящихся о своих жителях. Так недавно мы обновили оборудование УК «Правобережная» на улице Рокоссовского в Советском районе. Они построили площадку для накопления ТКО по всем требованиям, а КРК выделила для нее контейнеры», – прокомментировал генеральный директор КРК Дмитрий Кузнецов.

К замене баков подходят точечно - обязательно учитывают, какой тип мусоровоза будет обслуживать конкретную территорию, есть ли рядом частный сектор, где зачастую дома отапливаются углем, и горячая зола – настоящее бедствие для пластиковых контейнеров, насколько велика нагрузка на контейнерную площадку. На основании этого принимается решение – поставить металлический, пластиковый бак или восьмикубовую мульду.

В планах «Красноярской рециклинговой компании» — ежегодно обновлять контейнерное оборудования и устанавливать дополнительные баки в рамках своих обязательств.