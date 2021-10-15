На улице Республики подходит к завершению благоустройство пешеходной зоны

Благоустройство территории на ул. Республики, 43 уже завершено. Новые асфальтовые дорожки удобны и для маломобильных жителей, бортовые камни сделаны с понижением уровня. Ранее эта зона находилась в запустении, тропиночная сеть не соединялась с тротуарами и с парковками. Сейчас стоянку заасфальтировали, вдоль участка проложены тротуары и есть новое освещение.

Изначально было запланировано привести в порядок только участок возле дома № 43, но позже удалось благоустроить весь участок до улицы Горького, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На данный момент работу проводят и на другой стороне улицы: облагораживают зелёный уголок, асфальтируют тропинки, приводят в порядок тротуары и остановку.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» вдоль пер. Речной обновили скверы. В этом районе формируется большой прогулочный маршрут: здесь теперь можно гулять, не пересекая автомобильные дороги, вдоль набережной Качи, пройти мимо Стрелки на остров Татышев, гулять по Центральной набережной, доходя до парка Горького и Исторического квартала. Пешеходные пути, можно сказать, соединили Центральный и Железнодорожный районы в историческом центре города. Работы продолжат.