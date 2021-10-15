Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе завершено на 41 %

Он станет седьмым и самым северным автомобильным переходом через реку Енисей. Его строительство окажет большое влияние на экономическое развитие Северо-Енисейского района и края в целом.

Как сообщается в аккаунте Instagram Минтранс Красноярского края, специалисты выполнили 41 % от общего объёма работ: из 11 опор соорудили 7, ведутся работы по сооружению оставшихся четырёх русловых опор, монтируются пролётные строения.

Напомним, старт строительству моста дал осенью прошлого года губернатор Александр Усс. Стоимость работ оценили в 6 млрд рублей.

Общая протяжённость автомобильного перехода составляет более 2 000 м, длина моста через Енисей – почти 1 200 м. Он будет иметь 11 опор, часть из них будет устанавливаться с плавсредств. Согласно проекту, мост будет металлическим – как сборная решетчатая конструкция пролетных строений, так и само полотно.

Расчётная скорость движения по двухполосному мосту с асфальтобетонным покрытием составит около 80 км/час (сейчас средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 км/час).

Фото: instagram.com/mintrans24krsk/