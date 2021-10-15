Народный театр из Шушенского района стал лучшим в стране

О том, что Народный театр-студия «Ра вестник» из Шушенского района завоевал гран-при первого межрегионального фестиваля любительских театров малых городов России «Театральная пристань», сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Помимо этого, театр также был удостоен наград за лучшую мужскую роль (Юрий Пузынин), за режиссуру спектакля «Ревизор» (Антон Пузынин) и за исполнение роли Артемия Филипповича Земляники в спектакле «Ревизор» (Сергей Журавков).

В фестивале участвовали 12 коллективов из Красноярского края, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Тверской и Рязанской областей, коллектив из города Харцызск Донецкой народной республики показывал свою постановку онлайн. Театр «Ра вестник» представил спектакль «Ревизор» по произведению Николая Гоголя.

— Приятно, что наш спектакль по достоинству оценили жюри и зрители. Дипломы показывают, что мы работаем в правильном направлении. Весной 2022 года отправимся в Москву на международный театральный фестиваль «Самовыражение», где покажем два гоголевских спектакля «Ревизор» и «Вий», — поделился Антон Пузынин, режиссёр народного театра-студии.

Фото: © Народный театр