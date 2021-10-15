Житель Богучанского района обнаружил собственном участке три охотничьих ружья

Житель Богучанского района решил убраться на своём земельном участке и нашёл склад оружия. Разбирая свой сарай, он обнаружил три охотничьих ружья и более 400 патронов различного калибра. Всё найденное он передал полицейским.

Экспертиза подтвердила, что все оружие изготовлено промышленным способом и не значится в розыске. МВД проводит проверку.

К слову, в прошлом месяце в Красноярском крае возбудили три уголовных дела за незаконное хранение оружия и патронов. В Богучанском районе в гараже у мужчины 1955 года рождения сотрудниками полиции обнаружено и изъято 300 патронов к нарезному оружию. Мужчина имеет лицензию только на гладкоствольное оружие. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости