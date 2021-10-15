15 октября
Красноярск
погода +4 °C
71.78
 
€ 83.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Суд оштрафовал мебельную компанию «ХОММА» за применение опасных химических веществ

Главная Общество
Красноярск
12:15 15 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, нарушения, роспотребнадзор
версия для печати Ico_print

Штраф 300 тысяч рублей был назначен за невыполнение предписания Управления Роспотребнадзора о разработке ООО «ХОММА» мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью потребителей.

Как сообщается на сайте ведомства, во время проверки было выявлено, что ООО «ХОММА» производит мебель и реализует продукцию, не прошедшую подтверждение требованиям безопасности. Компания применяет опасные химические вещества, которые могут вызвать онкологию и даже привести к мутации органов. В зависимости от иммунитета могут пройти годы, прежде чем появятся последствия. Также это может негативно сказаться на последующих поколениях.

Для того чтобы продолжить работу, компания должна принять декларацию, подтверждающую безопасность. В суде выяснилось, что ООО «ХОММА» на основании поддельного протокола испытания приняла новую декларацию. Лаборатория сообщила, что исследование не проводила, подписи сотрудников лаборатории поддельные.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол первым в России представит спектакль «Паровозик» по сказке Грэма Грина

Красноярский театр кукол первым в России представит спектакль «Паровозик» по сказке Грэма Грина

15 Октября 2021 г.
Постановка адресована зрителям от шести лет, но будет интересен и взрослым
Новости Красноярска: В Красноярске более 50 кафе, магазинов и офисов украсили фасады к Новому году

В Красноярске более 50 кафе, магазинов и офисов украсили фасады к Новому году

15 Октября 2021 г.
Скоро к ним присоединятся городские службы
Новости Красноярска: На улице Республики подходит к завершению благоустройство пешеходной зоны

На улице Республики подходит к завершению благоустройство пешеходной зоны

15 Октября 2021 г.
Удалось благоустроить весь участок до улицы Горького
Новости Красноярска: На левобережье Красноярска активно меняют мусорные контейнеры

На левобережье Красноярска активно меняют мусорные контейнеры

15 Октября 2021 г.
С начала года - 500 новых баков
Новости Красноярска: Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе завершено на 41 %

Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе завершено на 41 %

15 Октября 2021 г.
Стоимость работ - 6 млрд рублей
Новости Красноярска: Народный театр из Шушенского района стал лучшим в стране

Народный театр из Шушенского района стал лучшим в стране

15 Октября 2021 г.
Театр представил на фестивале спектакль «Ревизор»
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

14 Октября 2021 г.
В январе примут новое решение
Новости Красноярска: Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

14 Октября 2021 г.
Хищника заметили несколько дней назад
Новости Красноярска: В Красноярске с 24 октября закроют проезд на ул. Брянская вдоль гаражного кооператива по ул. Писарева

В Красноярске с 24 октября закроют проезд на ул. Брянская вдоль гаражного кооператива по ул. Писарева

14 Октября 2021 г.
Ограничения движения продлятся до 15 апреля 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru