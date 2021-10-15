Суд оштрафовал мебельную компанию «ХОММА» за применение опасных химических веществ

Штраф 300 тысяч рублей был назначен за невыполнение предписания Управления Роспотребнадзора о разработке ООО «ХОММА» мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью потребителей.

Как сообщается на сайте ведомства, во время проверки было выявлено, что ООО «ХОММА» производит мебель и реализует продукцию, не прошедшую подтверждение требованиям безопасности. Компания применяет опасные химические вещества, которые могут вызвать онкологию и даже привести к мутации органов. В зависимости от иммунитета могут пройти годы, прежде чем появятся последствия. Также это может негативно сказаться на последующих поколениях.

Для того чтобы продолжить работу, компания должна принять декларацию, подтверждающую безопасность. В суде выяснилось, что ООО «ХОММА» на основании поддельного протокола испытания приняла новую декларацию. Лаборатория сообщила, что исследование не проводила, подписи сотрудников лаборатории поддельные.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости