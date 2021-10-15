15 октября
Красноярск
погода +4 °C
71.78
 
€ 83.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская авиакомпания разрешила бесплатно возить лыжное снаряжение снаряжение

Главная Общество
Красноярск
12:00 15 Октября 2021
красноярск, лыжи, авиарейсы
версия для печати Ico_print

Авиакомпания «КрасАвиа» сделала бесплатным провоз горнолыжного снаряжения до горнолыжных курортов Шерегеша, Гладенькой и Северобайкальска. Один пассажир может провезти с собой один чехол с лыжами или сноубордом, а также ботинками очками, палками. 

Самолёты по этим направлениям вылетают из Красноярска в Новокузнецк, Абакан, Северобайкальск (аэропорт Нижнеангарск) и Горно-Алтайск. Услуга будет доступна с 1 ноября 2021 года по 20 апреля 2022 года.

Пресс-служба авиакомпании предупреждает, что количество мест на каждом рейсе ограничено, поэтому нужно заранее подать заявку по телефону контактного центра +7 391 2918180.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол первым в России представит спектакль «Паровозик» по сказке Грэма Грина

Красноярский театр кукол первым в России представит спектакль «Паровозик» по сказке Грэма Грина

15 Октября 2021 г.
Постановка адресована зрителям от шести лет, но будет интересен и взрослым
Новости Красноярска: В Красноярске более 50 кафе, магазинов и офисов украсили фасады к Новому году

В Красноярске более 50 кафе, магазинов и офисов украсили фасады к Новому году

15 Октября 2021 г.
Скоро к ним присоединятся городские службы
Новости Красноярска: На улице Республики подходит к завершению благоустройство пешеходной зоны

На улице Республики подходит к завершению благоустройство пешеходной зоны

15 Октября 2021 г.
Удалось благоустроить весь участок до улицы Горького
Новости Красноярска: На левобережье Красноярска активно меняют мусорные контейнеры

На левобережье Красноярска активно меняют мусорные контейнеры

15 Октября 2021 г.
С начала года - 500 новых баков
Новости Красноярска: Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе завершено на 41 %

Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе завершено на 41 %

15 Октября 2021 г.
Стоимость работ - 6 млрд рублей
Новости Красноярска: Народный театр из Шушенского района стал лучшим в стране

Народный театр из Шушенского района стал лучшим в стране

15 Октября 2021 г.
Театр представил на фестивале спектакль «Ревизор»
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ещё 20 жителей Красноярского края скончались от коронавируса за сутки

Ещё 20 жителей Красноярского края скончались от коронавируса за сутки

10 Октября 2021 г.
Подтверждённых диагнозов на 10 октября — 399
Новости Красноярска: К концу ноября установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

К концу ноября установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

13 Октября 2021 г.
Бременских музыкантов разместят также возле ДК 1 Мая
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

13 Октября 2021 г.
Число пациентов с COVID-19 увеличивается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru