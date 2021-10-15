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Красноярская авиакомпания разрешила бесплатно возить лыжное снаряжение

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Красноярск
12:00 15 Октября 2021
красноярск, лыжи, авиарейсы
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Авиакомпания «КрасАвиа» сделала бесплатным провоз горнолыжного снаряжения до горнолыжных курортов Шерегеша, Гладенькой и Северобайкальска. Один пассажир может провезти с собой один чехол с лыжами или сноубордом, а также ботинками очками, палками. 

Самолёты по этим направлениям вылетают из Красноярска в Новокузнецк, Абакан, Северобайкальск (аэропорт Нижнеангарск) и Горно-Алтайск. Услуга будет доступна с 1 ноября 2021 года по 20 апреля 2022 года.

Пресс-служба авиакомпании предупреждает, что количество мест на каждом рейсе ограничено. Подать заявку на провоз лыжного багажа можно по телефону +7 391 2918180.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости 

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