Красноярская авиакомпания разрешила бесплатно возить лыжное снаряжение

Авиакомпания «КрасАвиа» сделала бесплатным провоз горнолыжного снаряжения до горнолыжных курортов Шерегеша, Гладенькой и Северобайкальска. Один пассажир может провезти с собой один чехол с лыжами или сноубордом, а также ботинками очками, палками.

Самолёты по этим направлениям вылетают из Красноярска в Новокузнецк, Абакан, Северобайкальск (аэропорт Нижнеангарск) и Горно-Алтайск. Услуга будет доступна с 1 ноября 2021 года по 20 апреля 2022 года.

Пресс-служба авиакомпании предупреждает, что количество мест на каждом рейсе ограничено. Подать заявку на провоз лыжного багажа можно по телефону +7 391 2918180.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости