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На конкурсе «Территория Красноярский край» получили поддержку 57 молодёжных проектов

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Красноярск
11:46 15 Октября 2021
общество, красноярск, молодежь, проекты
Фотография © admkrsk.ru
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В осенней сессии грантового конкурса «Территория Красноярский край» приняли участие 265 молодых красноярцев.

По итогам защиты проектов экспертная комиссия выбрала 57 проектов, они получат финансовую поддержку до 50 тысяч рублей. Победители могут также рассчитывать на административную поддержку, предполагающую использование ресурсов молодёжных центров города, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Общая сумма грантов — 404 675 рублей.

Среди участников самой востребованной стала «свободная номинация» (45 проектов), наибольшее количество проектов были связаны с экологией и созданием, модернизацией открытых пространств.

К примеру, победитель в «свободной номинации» — проект создания коворкинг-пространства «Точка притяжения» от ученицы Мариинской гимназии Елизаветы Сазоновой.

— Социально активные ребята города должны иметь своё место, где могут и учиться, и проводить свободное время, общаться с друзьями, играть в настольные игры, читать книги, делать уроки, помогать друг другу, — рассказала автор проекта.

— По итогам конкурсных сессий этого года реализовано уже свыше 500 проектов на сумму свыше 2 миллионов рублей. Участники, подавшие заявку, получают помощь от экспертов конкурса и проходят обучение по социальному проектированию. Специалисты молодёжных центров сопровождают выбранный комиссией проект и всегда готовы прийти на помощь, — рассказала Светлана Крамская, директор центра продвижения молодёжных проектов «Вектор».

Все проекты будут реализованы до 10 декабря. Подробнее узнать о них можно на сайте.

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