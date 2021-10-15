В одном из сёл Красноярского края украли 4 тонны пшеницы

В селе Шалоболино Красноярского края двое местных жителей выкрали со склада заготовительного предприятия 40 мешков с пшеницей. К слову, село считается одним из старейших в Курагинском районе.

Выкрали зерно как в старину: погрузили мешки на телегу с лошадью и вывезли во двор дома родственника одного из подозреваемых. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

«Злоумышленники задержаны и дали признательные показания», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Добавим, похищенное зерно уже вернули законному владельцу.