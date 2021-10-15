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В Красноярском крае выявлено более 880 нарушений правил охоты

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Красноярск
11:20 15 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, браконьер, охотник
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В этом году инспекторы охотнадзора министерства экологии Красноярского края провели 2 640 проверок, выявили 884 нарушения правил охоты (820 — административных, 64 — с признаками состава уголовных преступлений). Установлена незаконная добыча особи пернатой дичи — 41, особей пушных видов — 18, копытных — 85, а также одного медведя, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Сумма ущерба — более 11 млн рублей.

В рейдах приняли участие представители прокуратуры, правоохранительных органов, Росгвардии, охотпользователи, инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям, специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства.

К административной ответственности было привлечено 783 нарушителя, им предъявлены штрафы порядка 1,7 млн рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы.

— Сезон охоты на большинство видов охотничьих животных и птиц открыт. Инспекторы в усиленном режиме патрулируют охотугодья. За первые две недели октября браконьеры в Минусинском и Ермаковском районах добыли четыре особи косули сибирской. Им грозит уголовная ответственность, а также необходимо возместить ущерб более полумиллиона рублей. Охотникам важно соблюдать установленные требования и не допускать таких грубых нарушений правил охоты, в противном случае, привлекать к ответственности будем по всей строгости закона, — рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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