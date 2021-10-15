Глава Красноярска проверил строительство нового скейт-парка на Взлетке

Глава города Сергей Ерёмин проверил, как идёт благоустройство в парке имени 400-летия Красноярска. В октябре здесь должен открыться первый в городе скейт-парк под открытым небом.

В городской администрации отметили, что при создании используют специальные мелкофракционные растворы, обеспечивающие долговечность, ровность и безопасность покрытия. Градоначальник отметил, что строительство идёт полным ходом.

«За работой пристально наблюдают экстремалы. Они после каждого этапа тестируют треки, тем самым помогают строителям находить нужную геометрию конструкций. По их словам, уже получается круто! Такой скейт-парк будет первым за Уралом, ему смогут позавидовать многие города России!» — пишет Сергей Еремин на своей странице в Инстаграм.

По планам, спортплощадка будет многофункциональной:

«В первую очередь, пользоваться скейт-парком смогут те, кто катается любительски на начальном этапе», – отметил Сергей Еремин, — Бетонный скейт-парк соединится с асфальтовым памп-треком в единую площадку для катания. Хочу сразу успокоить жителей окрестных домов – звук от езды экстремалов беспокойства не доставит.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/