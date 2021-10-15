15 октября
Красноярск
погода +4 °C
71.78
 
€ 83.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава Красноярска проверил строительство нового скейт-парка на Взлетке

Главная Общество
Красноярск
11:05 15 Октября 2021
красноярск, спорт, мэр
версия для печати Ico_print

Глава города Сергей Ерёмин проверил, как идёт благоустройство в парке имени 400-летия Красноярска. В октябре здесь должен открыться первый в городе скейт-парк под открытым небом.

В городской администрации отметили, что при создании используют специальные мелкофракционные растворы, обеспечивающие долговечность, ровность и безопасность покрытия. Градоначальник отметил, что строительство идёт полным ходом.

«За работой пристально наблюдают экстремалы. Они после каждого этапа тестируют треки, тем самым помогают строителям находить нужную геометрию конструкций. По их словам, уже получается круто! Такой скейт-парк будет первым за Уралом, ему смогут позавидовать многие города России!» — пишет Сергей Еремин на своей странице в Инстаграм.

По планам, спортплощадка будет многофункциональной:

«В первую очередь, пользоваться скейт-парком смогут те, кто катается любительски на начальном этапе», – отметил Сергей Еремин, — Бетонный скейт-парк соединится с асфальтовым памп-треком в единую площадку для катания. Хочу сразу успокоить жителей окрестных домов – звук от езды экстремалов беспокойства не доставит.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол первым в России представит спектакль «Паровозик» по сказке Грэма Грина

Красноярский театр кукол первым в России представит спектакль «Паровозик» по сказке Грэма Грина

15 Октября 2021 г.
Постановка адресована зрителям от шести лет, но будет интересен и взрослым
Новости Красноярска: В Красноярске более 50 кафе, магазинов и офисов украсили фасады к Новому году

В Красноярске более 50 кафе, магазинов и офисов украсили фасады к Новому году

15 Октября 2021 г.
Скоро к ним присоединятся городские службы
Новости Красноярска: На улице Республики подходит к завершению благоустройство пешеходной зоны

На улице Республики подходит к завершению благоустройство пешеходной зоны

15 Октября 2021 г.
Удалось благоустроить весь участок до улицы Горького
Новости Красноярска: На левобережье Красноярска активно меняют мусорные контейнеры

На левобережье Красноярска активно меняют мусорные контейнеры

15 Октября 2021 г.
С начала года - 500 новых баков
Новости Красноярска: Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе завершено на 41 %

Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе завершено на 41 %

15 Октября 2021 г.
Стоимость работ - 6 млрд рублей
Новости Красноярска: Народный театр из Шушенского района стал лучшим в стране

Народный театр из Шушенского района стал лучшим в стране

15 Октября 2021 г.
Театр представил на фестивале спектакль «Ревизор»
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

13 Октября 2021 г.
Число пациентов с COVID-19 увеличивается
Новости Красноярска: В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

14 Октября 2021 г.
В январе примут новое решение
Новости Красноярска: Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

14 Октября 2021 г.
Экс-руководитель Татышев-парка Максим Бархатов любил не только дорогие авто, но и вкусно покушать, сообщает...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru