В Железнодорожном районе в следующем году благоустроят три сквера

Новые скверы появятся благодаря инициативным проектам (предложения горожан по благоустройству, развитию или приведению в порядок городских территорий). Лучшие идеи получают финансирование — администрация из бюджета города оплачивает до 99 % их стоимости, а затем помогает воплотить проекты в жизнь, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Преобразится участок по ул. Новосибирская, 29, площадь которого составляет 540,5 м². Сейчас здесь нет дорожек, разрушилась плитка, ограждения снесли при ремонте. Часть земельного участка принадлежит собственникам дома, другая часть — территория общего пользования, которую и приведут в порядок: появится зона отдыха со скамейками и качелями, живая изгородь и большая ель для проведения новогодних праздников.

Сейчас участок по пр. Свободный, 53а — это пустырь, где паркуют автомобили. Территорию очистят от мусора, зарослей, уберут старые бортовые камни. На участке обустроят две стоянки, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, сформируют тротуары и газоны, установят новые тренажёры.

На участке по ул. Заводская, 4 долгий период находилась парковка, сейчас её снесли. Оставшиеся строительные конструкции и мусор уберут, обустроят тротуары и газоны, установят подпорную стену из габионов и высадят кустарники. Сквер примут на содержание в муниципалитет.