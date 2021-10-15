В Красноярске врачей заработавших на фиктивных сотрудниках больше 2 миллионов рублей приговорили к условным срокам

Врачей красноярской поликлиники, заработавших на «мёртвых душах» больше 2 миллионов рублей, приговорили к условному лишению свободы.

Установлено, что заместитель главного врача и старшая медсестёра фиктивно устраивали знакомых в районную поликлинику на должность санитаров, а потом снимали с их счетов поступающие деньги. К слову, никто из устроенных сотрудников на работе не появлялся и не выполнял никаких обязанностей.

«В ходе следствия обвиняемые возместили материальный ущерб в полном объеме. Железнодорожный суд Красноярска признал женщин виновными и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно для заместителя главного врача, и 1 год 8 месяцев лишения свободы условно – для старшей медсестры», — рассказали в полиции.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости