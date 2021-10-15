В эти выходные изменится схема движения трамвайных маршрутов № 5 и № 7

Схема движения трамваев № 5 и № 7 изменится с 15 октября с 23:00 до 17 октября до 06:00.

Трамваи № 7 поедут по схеме: Предмостная площадь – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – КрасТЭЦ – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь.

Трамваи № 5: Предмостная площадь – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – пер. Короткий – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Волжская – ул. Говорова – пос. Энергетики – ул. Говорова – ул. Волжская – ул. Мичурина – ул. Московская – ул. Коломенская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь.

Причина: ремонт трамвайных путей на пересечении ул. Мичурина – ул. Щорса.

Фото: dela.ru