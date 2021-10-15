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В Красноярском крае занято 86 % коечного фонда

Главная Общество
Красноярск
10:00 15 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, заболевание, рост
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По информации оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом в 43 временных инфекционных госпиталях развёрнуто 4 163 койки. Запас лекарств — от 1 до 3 месяцев по разным позициям.

По словам края Михаила Родикова, замминистра здравоохранения Красноярского края, обстановка характеризуется ростом заболеваемости на 31 %.

— Учитывая, что сейчас отмечается наложение пиков сезонной заболеваемости и COVID-19, прошу дополнительно оценить возможные узкие места, которые могут проявиться в эту волну. Никаких сбоев у нас возникать не должно, — поручил Юрий Лапшин, председатель краевого правительства.

Напомним, за сутки от коронавируса погибли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 6 141.

Подтверждённых диагнозов на 14 октября — 455. С начала пандемии — 121 616. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %.

Всего вылечили 107 810 (+ 380 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 30 888 жителей Красноярского края (+3 139 за сутки), снято с медицинского учёта 2 556 человек.

3 809 603 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 10 459 за последние сутки).

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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