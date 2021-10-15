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До конца года в Лесопожарный центр «Север» поступят первые вертолеты

Главная Общество
Красноярск
09:43 15 Октября 2021
в красноярском крае, пожарные
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В Лесопожарный центр «Север» пришла первая часть спецтехники. Накануне ключи от 10 автомобилей сотрудникам учреждения вручил губернатор Александр Усс.

Центр «Север» был создан на  базе аэропорта Черемшанка в 2021 году. Его главная задача –поиск и тушение очагов возгораний в труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока. 

«Сегодня сделан первый шаг по материальному оснащению этого центра, который будет работать не только в труднодоступных районах Красноярского края, но и помогать в тушении лесных пожаров нашим соседям», – отметил Усс.

На создание центра из федерального бюджета было выделено больше 5 млрд рублей. Большая часть денег пойдёт на закупку 100 единиц спецтехники, а также 6 вертолетов Ми-8 МТВ-1, два из которых учреждение получит уже в этом году. Кроме того, на вооружении бойцов центра «Север» будет 4 самолета Ан-2, рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

В штате нового Лесопожарного центра «Север» будет более 200 человек. Набор сотрудников уже начался. Помимо этого, новые подразделения центра создадут в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Напомним, что в этом году по национальному проекту «Экология» Лесопожарный центр Красноярского края получил 80 единиц специализированной техники и более 1 600 единиц оборудования и снаряжения. В этом году доставят ещё 13 единиц техники (12 лесопожарных модулей и катера).

При поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса, из краевого бюджета были выделены средства на создание дополнительных 123 рабочих мест, в том числе и для работы на новой технике. Принятые трактористы и водители успели поучаствовать в тушении лесных пожаров. Продолжится развитие и модернизация системы охраны лесов от пожаров, на эти цели на три года заложено 1,9 млрд рублей, - сказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.  

В Эвенкийском и Кежемском районах работали две новые оперативные точки базирования и дозаправки авиации, в аэропортах Байкита, Туры и Туруханска – дополнительные вертолёты. Дополнительные команды парашютистов-пожарных и самолет Ан-2 размещались в Богучанском районе. 95 % лесных возгораний специалисты обнаружили на малых площадях.

Благодаря этому количество возгораний в лесах уменьшилось на 52 %, а их площадь в 10 раз. В следующем году в крае за счёт установки дополнительных камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи расширят систему дистанционного обнаружения лесных пожаров.

 

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