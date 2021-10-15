Красноярец привлечён к уголовной ответственности за опасную езду в центре Санкт-Петербурга

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 12 октября во время мониторинга социальных сетей, сотрудники полиции обнаружили видеозапись, где водитель Skoda на высокой скорости едет по Дворцовой набережной Петербурга, совершает опасные для окружающих манёвры и выезжает на «встречку», создавая угрозу столкновения.

В отношении неустановленного водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Позже личность подозреваемого была установлена. Им оказался 26-летний житель Красноярска. 13 октября мужчину задержали. По информации полицейских, автомобиль Skoda, принадлежавший ранее красноярке, снят с учёта и передвигался по стране с архивными номерами. В момент изъятия госзнаки на Skoda отсутствовали. Подозреваемого задержали по ст. 91 УПК РФ.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключения правонарушителя под стражу.

Фото: 78.мвд.рф