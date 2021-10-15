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На Дрокинской горе в Емельяновском районе освятили часовню

Главная Общество
Красноярск
09:05 15 Октября 2021
общество, в красноярском крае, церковь, крест
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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон на Дрокинской горе совершил чин освящения часовни во имя иконы Божией Матери «Нерушимая Стена». Присутствовал и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Кстати, Поклонный крест возвели и освятили три года назад. Он самый высокий в стране и занимает третье место по высоте во всём мире. Возвели его на этом месте, так как Дрокинская гора — самая высокая точка на подъезде к Красноярску.

Отметим, что крест и часовня возведены на средства жертвователей и меценатов.

Также у подножия горы планируется построить храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского. От храма до Поклонного креста будет построена лестница с двенадцатью площадками в честь главных христианских праздников, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Губернатор отметил, что не стоит забывать и о реставрации старинных сооружений. В следующем году из краевого бюджета будут выделены средства на восстановление церкви Параскевы Пятницы в дер. Барабаново. Посмотреть на неё, прикоснуться к истории, помолиться в храме приезжают гости из разных стран. Объект культурного наследия регионального значения отремонтируют за два года.

— В регионе и в самом Красноярске есть немало православных святынь, они не только источники духовной силы, но символы, достопримечательности. Один из таких символов — Поклонный крест, здесь произошло ещё одно важное событие — освящение часовни. Мы должны не только строить, но и думать о том, что сделали наши предки. Церковь в Барабаново — жемчужина Красноярского края, наш долг восстановить её. Работы начнутся в следующем году, — отметил Александр Усс.

Фото: © Вадим Кофман

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