Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей

В октябре этого года СГК в Красноярске новым способом утепляет три надземных участка тепломагистралей — с помощью материала «Промтехизол». Он быстрее монтируется, лучше защищает трубопроводы от воздействия окружающей среды и хорошо сохраняет тепло.

«Промтехизол» представляет собой мат из минеральной ваты повышенной плотности со специальным покрытием. Изделие снизит потери тепла на трубопроводах. При этом монтировать его проще, чем обычную минеральную вату с оцинковкой: на аналогичный по протяженности участок сетей уходит в 2–3 раза меньше времени.

Энергетики изолируют «Промтехизолом» три отрезка тепловых магистралей: рядом с Красноярской ТЭЦ-1, в поселке Лалетино и возле завода «Сибтяжмаш».

Сети в Лалетино раньше находились в муниципальной собственности. Местные жители в течение долгого времени жаловались на низкие параметры поступающего в их дома тепла. В 2021 году СГК проложила в поселке новую теплосеть диаметром 200 миллиметров и длиной 2500 метров.

В окрестностях «Сибтяжмаша» работы сейчас в самом разгаре. Специалисты подрядной организации «РЭС» уложат материал на 170 метрах магистральной теплосети диаметром 1000 миллиметров: по ней тепло от Красноярской ТЭЦ-1 поступает к жителям Кировского, Ленинского и Советского районов. Планируется, что при ясной погоде участок тепломагистрали будет «одет» до 17 октября. Новый материал обеспечит изоляцию труб без снижения качества сроком на пять лет.

Аналогичные работы уже начались на магистральных трубопроводах возле Красноярской ТЭЦ-1. Сейчас завершается модернизация наружного трубопровода в поселке Лалетино, с 20 октября специалисты начнут утеплять новые трубы.

Обновление теплоизоляции на наружных участках трубопроводов в Красноярске — часть программы СГК по модернизации городской системы теплоснабжения. Участки в Лалетино и окрестностях «Сибтяжмаша» в прошлом году привлекли внимание общественников из краевого отделения Общероссийского народного фронта и вошли в проект «С теплом труба».

Фото: СГК

По материалам СГК