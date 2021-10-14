Компания «Сибиряк» и СФУ будут судиться из-за контракта на строительство общежитий в Красноярске

Компания «Сибиряк» хочет расторгнуть договор на строительство общежитий для Сибирского федерального университета. С этой целью представители застройщика обратились в Арбитражный суд Красноярска. Рассмотрение дела начнется 3 ноября. Сообщается, что причиной стало повышение цен на материалы и оборудование.
В иске сказано, что контракт был заключён 18 ноября 2019 года. В начале стоимость работ оценили в 1,28 млрд рублей, но эту сделку отменили. Через пол года поиск подрядчиков на строительство начался вновь, но в этот раз цену увеличили до 1,47 млрд рублей.
За эту сумму «Сибиряк» к 1 декабря 2021 года должен был построить три 17-этажных корпуса с кафе, фитнес-залами и магазинами. Рядом планировалась подземная парковка и спортивный комплекс. Однако с момента заключения контракта цена на материалы и оборудование выросла в 2-3 раза, что в документе предусмотрено не было.
«В связи с этим для завершения работ необходимо увеличение цены контракта на сумму почти 145 млн рублей. Исполнение контракта на согласованных ранее условиях (без увеличения цены) повлечет для подрядчика такие убытки, что если бы он мог это предвидеть, то контракт вовсе не был бы заключен», – сообщили в пресс-службе суда