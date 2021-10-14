Компания «Сибиряк» и СФУ будут судиться из-за контракта на строительство общежитий в Красноярске

Компания «Сибиряк» хочет расторгнуть договор на строительство общежитий для Сибирского федерального университета. С этой целью представители застройщика обратились в Арбитражный суд Красноярска. Рассмотрение дела начнется 3 ноября. Сообщается, что причиной стало повышение цен на материалы и оборудование.

В иске сказано, что контракт был заключён 18 ноября 2019 года. В начале стоимость работ оценили в 1,28 млрд рублей, но эту сделку отменили. Через пол года поиск подрядчиков на строительство начался вновь, но в этот раз цену увеличили до 1,47 млрд рублей.

За эту сумму «Сибиряк» к 1 декабря 2021 года должен был построить три 17-этажных корпуса с кафе, фитнес-залами и магазинами. Рядом планировалась подземная парковка и спортивный комплекс. Однако с момента заключения контракта цена на материалы и оборудование выросла в 2-3 раза, что в документе предусмотрено не было.