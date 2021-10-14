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С Октябрьского района вывезли 140 большегрузных машин мусора

Главная Общество
Красноярск
17:15 14 Октября 2021
общество, красноярск, мусор, штраф
Фотография © admkrsk.ru
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С января по июнь с территории Октябрьского района собрали и вывезли 1 528 кубометров мусора, сообщается на сайте администрации города Красноярска. С июня по муниципальному контракту на сумму 2,53 млн рублей работы выполняет ООО «МСК Юго-запад», уже вывезли 4 302 кубометров мусора (около 140 большегрузных машин).

Промзоны, частный сектор и территории после ликвидации незаконных гаражей — самые сложные участки.

С самой большой свалки по ул. Минская объёмом 970 кубометров, сотрудники подрядной организации вывозили мусор несколько дней. После сноса гаражей ликвидировали свалки по ул. Словцова, 3-16 и ул. Юшкова, 26-48.

— Некоторые свалки приходится убирать неоднократно. Мы ведём разъяснительную работу с жителями и предпринимателями на тему цивилизованного хранения и удаления отходов, — рассказал Андрей Сидельников, и. о. руководителя Октябрьского района.

Стоит напомнить жителям, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрены штрафы: физическим лицам от 1 до 4 тыс руб., за повторное нарушение — до 5 тыс руб., юридическим лицам — от 30 до 200 тыс руб.

Сообщать о фактах нарушения правил складирования отходов необходимо в отдел по жизнеобеспечению и благоустройству по тел.: 247-01-33.

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