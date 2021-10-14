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23 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

Главная Общество
Красноярск
16:47 14 Октября 2021
в красноярском крае, происшествия, общество, заболевание
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За сутки от коронавируса погибли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 6 141.

Подтверждённых диагнозов на 14 октября — 455. С начала пандемии — 121 616. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %.

Всего вылечили 107 810 (+ 380 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 30 888 жителей Красноярского края (+3 139 за сутки), снято с медицинского учёта 2 556 человек.

3 809 603 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 10 459 за последние сутки).

Напомним, работодателям Красноярского края обязали отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины. Об этом говорится в совместных рекомендациях Министерства труда РФ и Роспотребнадзора.

Отмечается, что работника можно перевести на удаленный формат работы, но таким правом рекомендуется пользоваться в случае, если у сотрудника есть противопоказание к вакцинации.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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