Почётный гражданин Хазрет Совмен получил премию «Российского Нобеля»

Хазрет Меджидович Совмен — почётный гражданин Красноярского края, города Красноярска и Северо-Енисейского района стал лауреатом Российской премии Людвига Нобеля за выдающиеся профессиональные достижения, за заслуги во имя России и мира, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Церемония награждения состоялась в Москве, участие приняли руководители Фонда Людвига Нобеля, авторы возрождения премии Евгений Лукошков и Анна Яковлева, лауреаты премии прошлых лет — президент Национальной медицинской палаты «Детский доктор мира» Леонид Рошаль, заслуженный тренер России, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, председатель Российского детского Фонда, академик Российской академии образования Альберт Лиханов.

— Нет цели выше, чем служение своему Отечеству. Я ничего в своей жизни не делал ради награды, всегда старался жить и работать так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Очень бы хотел, чтобы в России было меньше несчастных, обездоленных людей, чтобы талантливые дети имели возможность получать образование в ведущих вузах России, а ветераны войны и труда имели достойное качество жизни. Я надеюсь, что Всевышний позволит мне продолжить мою работу и дальше, — поделился Хазрет Меджидович.

От имени жителей региона лауреата поздравил губернатор Красноярского края Александр Усс:

— Хазрет Меджидович, прежде всего, промышленник, который сделал многое для золотодобывающей отрасли нашей страны. Благодаря ему началось освоение одного из крупнейших золоторудных месторождений страны – Олимпиадинского. В результате чего Красноярский край — безусловный лидер по золотодобыче. Хазрет Меджидович — человек широкой души, который всё заработанное, по большому счёту, отдаёт людям. На его средства в Красноярском крае построены детские сады, школы, детский дом, который носит его имя. Он оказывает помощь людям в сложных жизненных ситуациях. В крае не существует ни одного крупного события, к которому бы не имел отношения Хазрет Совмен. Спасибо, что он есть.

Фото: gornovosti.ru