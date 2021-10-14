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Подписку на «Городские новости» продлят автоматически

Главная Общество
Красноярск
15:46 14 Октября 2021
газета, жители, город, вирус
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Всем, кто бесплатно получал газету «Городские новости» во втором полугодии этого года, автоматически продлят подписку на первое полугодие 2022 года. Лично обращаться в МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» не нужно. Такие меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, чтобы избежать очередей в пунктах подписки.

Тем, кто хочет отказаться от подписки на газету, нужно написать письменное уведомление. Его нужно подать с 15 октября по 15 ноября включительно. Горожане (пенсионеры по старости, инвалиды, малоимущие граждане), которые не оформляли подписку в этом году, но хотели бы ее получать в почтовые ящики, должны также написать заявление и направить его в МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска»​ по месту жительства:

  • Ленинский район: ул. Юности, 11
  • Кировский район: ул. Вавилова, 56г
  • Свердловский район: ул. 60 лет Октября, 46
  • Октябрьский район: ул. Новосибирская, 39а
  • Железнодорожный район: пр. Мира, 117
  • Центральный район: пр. Мира, 63
  • Советский район: ул. Комарова, 6а
  • Мкр. Солнечный:  ул. 60 образования СССР,  31. 

Отметим, что проектом бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение количества бесплатных газет на 4000 экземпляров, с 36 тысяч до 40. 

Для качественного и быстрого приема заявлений на «Городские новости» специалистами МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» будет использоваться система устройств считывания карт. Для подачи заявления на оформление бесплатной подписки при себе необходимо иметь единую социальную карту Красноярского края (карта для поездок на общественном транспорте). 

Подать заявление с документами в электронной форме также можно на официальном сайте администрации города www.admkrsk.ru в разделе «Муниципальные услуги/Реестр муниципальных услуг». 

Напоминаем, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки при посещении социального учреждения необходимо использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. 

Телефон для консультаций: т. 228-20-44, 226-15-59, 226-15-41.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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