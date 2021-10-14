В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

В соответствии с приказом ректора Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в осеннем семестре студенты-отличники будут получать стипендию в размере 3 000 рублей вместо 4 600 рублей, «хорошисты» — 2 190 рублей вместо 2 917. Такую же сумму получат бюджетники первого курса.

По информации профсоюза вуза снижение стипендий связано с повышением числа студентов, получающих стимулирующие выплаты. Количество отличников в новом семестре выросло на 10 %, количество бюджетников-первокурсников — тоже на 10 %, а количество студентов, которым положены соцвыплаты — на 20 %.

Как сообщает «ТВК Красноярск», речь идёт не о понижении, а о корректировке суммы стипендии. В январе примут новое решение в соответствии с количеством студентов, их успеваемостью и бюджетом учебного заведения.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости