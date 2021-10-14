14 октября
Красноярск
погода -4 °C
71.78
 
€ 83.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

Главная Общество
Красноярск
15:55 14 Октября 2021
общество, красноярск, вуз
версия для печати Ico_print

В соответствии с приказом ректора Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в осеннем семестре студенты-отличники будут получать стипендию в размере 3 000 рублей вместо 4 600 рублей, «хорошисты» — 2 190 рублей вместо 2 917. Такую же сумму получат бюджетники первого курса.

По информации профсоюза вуза снижение стипендий связано с повышением числа студентов, получающих стимулирующие выплаты. Количество отличников в новом семестре выросло на 10 %, количество бюджетников-первокурсников — тоже на 10 %, а количество студентов, которым положены соцвыплаты — на 20 %.

Как сообщает «ТВК Красноярск», речь идёт не о понижении, а о корректировке суммы стипендии. В январе примут новое решение в соответствии с количеством студентов, их успеваемостью и бюджетом учебного заведения.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С Октябрьского района вывезли 140 большегрузных машин мусора

С Октябрьского района вывезли 140 большегрузных машин мусора

14 Октября 2021 г.
За организацию свалок физическим лицам предусмотрены штрафы от 1 до 4 тыс руб.
Новости Красноярска: 23 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

23 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

14 Октября 2021 г.
Подтверждённых диагнозов на 14 октября — 455
Новости Красноярска: Почётный гражданин Хазрет Совмен получил премию «Российского Нобеля»

Почётный гражданин Хазрет Совмен получил премию «Российского Нобеля»

14 Октября 2021 г.
На его средства в регионе построены детские сады, школы, детский дом
Новости Красноярска: Подписку на «Городские новости» продлят автоматически

Подписку на «Городские новости» продлят автоматически

14 Октября 2021 г.
Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Новости Красноярска: В Ачинске по вине нетрезвого водителя пострадал 2-месячный младенец

В Ачинске по вине нетрезвого водителя пострадал 2-месячный младенец

14 Октября 2021 г.
Ребенку на месте оказали медицинскую помощь
Новости Красноярска: Полицейские нашли гадалку, ограбившую пенсионера на 160 тысяч рублей

Полицейские нашли гадалку, ограбившую пенсионера на 160 тысяч рублей

14 Октября 2021 г.
Максимальное наказание для лже-целительницы — лишение свободы на срок до четырёх лет
Новости компаний
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

13 Октября 2021 г.
Число пациентов с COVID-19 увеличивается
Новости Красноярска: В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

9 Октября 2021 г.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Красноярске
Новости Красноярска: В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

9 Октября 2021 г.
Хронические заболевания - не противопоказание для вакцинации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru