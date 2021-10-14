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В Ачинске по вине нетрезвого водителя пострадал 2-месячный младенец

Главная Общество
Красноярск
15:10 14 Октября 2021
общество, происшествия, ачинск, дтп, младенец
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Как сообщили в пресс-службе МО МВД «Ачинский, 8 октября вечером, 39-летний водитель Honda Freed, находящийся в состоянии алкогольного опьянения (1,01 мг/л), ехал по ул. 5 Июля в районе железнодорожных путей и врезался в следовавшую впереди Toyota FunCargo, где в автолюльке находился 2-месячный ребёнок. Малышу на месте оказали медицинскую помощь.

Виновник аварии решил скрыться, но не справился с управлением и въехал в ограждение.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства, не использование ремней безопасности и оставление водителем в нарушении ПДД места ДТП, участником которого он являлся. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ачинск.24.мвд.рф

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