В Ачинске по вине нетрезвого водителя пострадал 2-месячный младенец

Как сообщили в пресс-службе МО МВД «Ачинский, 8 октября вечером, 39-летний водитель Honda Freed, находящийся в состоянии алкогольного опьянения (1,01 мг/л), ехал по ул. 5 Июля в районе железнодорожных путей и врезался в следовавшую впереди Toyota FunCargo, где в автолюльке находился 2-месячный ребёнок. Малышу на месте оказали медицинскую помощь.

Виновник аварии решил скрыться, но не справился с управлением и въехал в ограждение.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства, не использование ремней безопасности и оставление водителем в нарушении ПДД места ДТП, участником которого он являлся. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ачинск.24.мвд.рф