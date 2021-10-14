Полицейские нашли гадалку, ограбившую пенсионера на 160 тысяч рублей

Женщина-гадалка открыто похитила у 81-летнего жителя Красноярска 160 тысяч рублей. Как рассказал пенсионер, он с трудом передвигается из-за болезни ног и очень обрадовался, когда около дома к нему подошла женщина и сказала, что сможет его вылечить, предложив при этом магический обряд исцеления на месте. Нужно было сделать «заговор» на деньги, положить купюры под подушку и лечь спать. Утром он должен был исцелиться. Красноярец показал злоумышленнице тканевый мешочек с деньгами, который он всегда носил с собой, потому что боялся, что в дом к нему могут проникнуть воры и похитить сбережения. Женщина резким движением выхватила мешочек с деньгами из рук и убежала.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, свидетель видел, как женщина бежала в сторону остановки, где её ждал парень. Сотрудники полиции обнаружили там несколько окурков, которые могли бы принадлежать спутнику злоумышленницы. Личность курильщика установили по результатам экспертизы. Ранее судимого красноярца задержали в съёмной квартире. Вместе с ним находилась его гражданская жена — предполагаемая похитительница, она во всём призналась.

В отношении 59-летней лже-целительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». У неё изъяли деньги, которые она не успела потратить, в размере 70 тысяч рублей, и вернули потерпевшему.

Уголовное дело направлено суд. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырёх лет.

Фото: 24.мвд.рф