Водителю, повредившему ворота Центрального парка, может грозить арест до 15 суток

На прошлой неделе ночью водитель Mercedes наехал на ограждение Центрального парка им. Горького, после чего оставил недалеко автомобиль и скрылся. Сотрудниками ГИБДД была установлена личность правонарушителя. Им оказался 30-летний житель Красноярска.

За оставление места ДТП составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Административный материал направлен в суд. Мужчине грозит лишение специального права управления на срок от 1 до 1,5 лет или арест до 15 суток. Также ему необходимо возместить ущерб.

Напомним, что что в подобных случаях водитель должен оставаться на месте, выставить знак аварийной остановки и сообщить о случившемся в ГИБДД.

Фото: 24.мвд.рф