У недропользователей в Красноярском крае отозвали 33 лицензии

В этом году у недропользователей в крае отозвали 33 лицензии на право пользования полезными ископаемыми и подземными водами. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 619 действующих лицензий на участки недр местного значения, из них 281 лицензия — по ОПИ и 338 — на участки недр, содержащие подземные воды, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Основные нарушения — непредставление отчётов о пользовании участком, отсутствие проектов геологического изучения недр, бывает, что не согласованы планы работы, а также не разработаны технические проекты на отработку месторождений.

Во время проверок специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края уведомляют о нарушениях недропользователей. За этот год выдано 217 уведомлений, как правило, организации устраняют недочёты.

Фото: ecoportal.info