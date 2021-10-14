В Красноярском крае разрешили отстранять от работы непривитых от коронавируса

Работодателей Красноярского края обязали отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины. Об этом говорится в совместных рекомендациях Министерства труда РФ и Роспотребнадзора.

«Тех, кто не вакцинируется до 15 декабря 2021 года, должны будут отстранить от работы или переводить на дистанционный режим», – сказано в постановлении главного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева.

Отмечается, что работника можно перевести на удаленный формат работы, но таким правом рекомендуется пользоваться в случае, если у сотрудника есть противопоказание к вакцинации.

Напомним, в Красноярском крае 23 июля ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. К 15 декабря привиться должны 80 % работников.

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